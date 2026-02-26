Жители Кубани увеличили долю покупок недвижимости в Сочи до 25%

Доля покупателей из Краснодарского края на рынке недвижимости Сочи выросла до 25%, что на 8 процентных пунктов превышает прошлогодний показатель. Об этом сообщает агентство курортной недвижимости Golden Brown.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жители Кубани предпочитают готовые дома и квартиры с развитой инфраструктурой. Основными мотивами приобретения являются постоянное место жительства, подарок пожилым родственникам или сдача в аренду. Средний бюджет сделок с участием представителей региона составляет 34 млн руб.

Одновременно растет активность покупателей из Урала и Сибири — их доля достигла 30% от общего спроса. В основном это профессиональные инвесторы или предприниматели, которые приобретают объекты для сдачи в аренду или сезонного отдыха.

Доля москвичей и петербуржцев, напротив, сократилась до 15% из-за высоких ипотечных ставок и охлаждения спроса на местном рынке. Однако они по-прежнему ориентируются на постоянное проживание или второй дом.

«В целом можно сказать, что спекулятивный спрос снизился, уступив место более осознанным покупателям, ориентированным на инфраструктуру и ликвидность объектов», — отметила основатель агентства Татьяна Бурлаковская.

Алина Зорина