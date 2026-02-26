Экс-директора ПАТП в Новосибирской области осудили за хищение 1 млн рублей

Искитимский райсуд Новосибирской области вынес приговор бывшему директору муниципального пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП) Искитимского района. Его признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорили к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигурант дела действовал в 2022 году. Под видом незаконной выплаты самому себе премий и доплат за увеличенный объем работ он похитил более 1,1 млн руб.

Кроме лишения свободы, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного суммы ущерба.

Александра Стрелкова