Экс-директора ПАТП в Новосибирской области осудили за хищение 1 млн рублей
Искитимский райсуд Новосибирской области вынес приговор бывшему директору муниципального пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП) Искитимского района. Его признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорили к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком, сообщает прокуратура региона.
Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ
Согласно версии следствия, фигурант дела действовал в 2022 году. Под видом незаконной выплаты самому себе премий и доплат за увеличенный объем работ он похитил более 1,1 млн руб.
Кроме лишения свободы, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного суммы ущерба.