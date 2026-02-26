В Ростовской области задержан посредник мошенников при хищении 5 млн рублей

В Шахтах оперативники задержали 43-летнего жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в посредничестве при дистанционном хищении 5,3 млн руб. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Деньги курьеру передала местная жительница после общения по телефону с якобы сотрудником правоохранительных органов. Собеседник убедил жертву снять с банковского счета указанную сумму и передать посредником для зачисления на безопасный счет. После этого мошенники перестали выходить на связь.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники смогли установить личность курьера и отследить его маршрут передвижения»,— отметили в ведомстве.

Курьер задержан и заключен под стражу. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн