У экс-сотрудницы новосибирского УФАС и ее супруга конфисковали 12 млн рублей

Новосибирский областной суд взыскал с бывшей сотрудницы регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ее супруга 11,8 млн руб., законность происхождения которых не подтверждена. Об этом рассказали в прокуратуре, инициировавшей иск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, проверка установила, что сотрудница УФАС не декларировала доходы от продажи недвижимости, а также сведения о поступлении на свои счета и счета мужа денежных средств. О выявленных нарушениях проверяющие сообщили руководству Новосибирского УФАС. Не дожидаясь окончания разбирательства, сотрудница антимонопольной службы уволилась.

Прокуратура направила в Ленинский райсуд иск, потребовав изменить бывшей служащей ФАС формулировку увольнения: «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Кроме того, надзорное ведомство просило взыскать с ответчицы и ее супруга 11,8 млн руб., законность происхождения которых не подтверждена. Райсуд удовлетворил иск частично: в конфискации денежных средств прокуратуре было отказано.

Прокуратура обжаловала решение в апелляционной инстанции Новосибирского областного суда. Он отменил решение райсуда и удовлетворил требование прокуратуры в полном объеме.

Илья Николаев