В парке Фрунзе Новороссийска появится игровая зона за 10 млн рублей

Администрация Новороссийска выделила 10 млн руб. на обустройство детской игровой зоны на территории парка Фрунзе. Соответствующий тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки».

Денежные средства на благоустройство площадки предоставляются из муниципального бюджета. Согласно информации о сроках исполнения контракта, подрядчик должен будет завершить работы в течение 97 календарных дней после заключения контракта.

В ведомости объемов работ указывается, что на игровой площадке в парке Фрунзе установят качелю «гнездо» и качели-балансиры, мостик для геопластики, кольца и лазательные элементы, две горки и канатную конструкцию. Также планируется оборудовать элементы развития ловкости и комплект рельефных скалодромных зацепов. Покрытие детской площадки будет выполнено из резиновой крошки.

София Моисеенко