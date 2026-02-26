Новые базовые станции 4G появились во всех районах Саратовской области

В 2025 году МТС подключила к сети 4G более 300 населённых пунктов в Саратовской области, включая малые и средние по численности. В рамках программы были введены в эксплуатацию более 320 базовых станций стандарта LTE, что привело к троекратному увеличению зоны покрытия 4G в регионе.

Фото: Денис Матвеев (ПАО «МТС»

Доступ к связи и мобильному интернету получили более 100 тыс. жителей сельских и пригородных территорий. Решение о расширении сети было принято на основе запросов местного населения.

В 2025 году МТС инвестировала в развитие сети более 1 млрд рублей. К началу 2026 года 95% жителей Саратовской области получили доступ к 4G-связи. «Мобильный интернет важен для работы, досуга и цифровых операций, включая банковские транзакции. Мы стремимся обеспечить равные возможности для всех жителей региона»,— заявил директор филиала МТС в Саратовской области Дмитрий Смагин. Программа охватила все муниципальные районы региона, включая те, где ранее наблюдалась недостаточная связь.

Никита Маркелов