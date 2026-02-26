Квадратный метр в новостройках Волгограда подорожал втрое за шесть лет

Стоимость жилья на первичном рынке Волгограда с 2019 года выросла почти в три раза. По данным «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», к 10 февраля этого года средняя цена «квадрата» в новостройках достигла 129,9 тыс. руб., тогда как шесть лет назад показатель находился в диапазоне 44–46 тыс. руб. Таким образом, совокупный рост составил порядка 185–190%.

Это означает, что стандартная квартира площадью 60 кв. м, которая в 2019 году стоила около 2,7 млн руб., сегодня оценивается уже в 7,8 млн руб. Разница за шесть лет превысила 5 млн руб.

Вторичный рынок также продемонстрировал уверенную положительную динамику, хотя и уступил новостройкам в темпах. Средняя стоимость 1 кв. м на вторичке выросла с 48–49 тыс. руб. в 2019 году до 109,4 тыс. руб. в феврале 2026-го. Таким образом, сегмент подорожал более чем в два раза.

Что касается арендных ставок: если в 2019 году снять квартиру в среднем можно было за 13–14 тыс. руб. в месяц, то сейчас — за 26,1 тыс. руб. Прирост на уровне 85–90% оказался заметно скромнее динамики цен продажи.

