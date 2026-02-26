В Кисловодске из-за остановки котельной 25 многоэтажек остались без отопления

Из-за остановки котельной на ул. Замковой, 72 в Кисловодске без отопления остались 25 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

От центрального отопления отключены дома по ул. Белинского 11, 14, 34, ул. Жмакина 56, 58, Замковой, 68, Красивой, 1, 3, 7, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 32, 34, 36, 45, а так же ул. Челюскинцев, 5 «Б», 5, 3, 16, 16 «А» и 34.

Ведутся работы по поиску утечки.

Наталья Белоштейн