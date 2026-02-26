В Крыму осудили двух мошенников за хищение квартир на 11 млн рублей
Феодосийский суд приговорил двух мужчин к 2 и 4 годам колонии за мошенничество с недвижимостью стоимостью 11 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, обвиняемые в 2022-2023 годах через фиктивные сделки завладели тремя квартирами в Феодосии и Симферополе общей стоимостью 11 млн руб. После этого злоумышленники продали недвижимость третьим лицам, а вырученные деньги потратили по собственному желанию.
Преступную деятельность мужчин пресекли сотрудники полиции.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы сроком с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одному из осужденных дополнительно назначили штраф в размере 200 тыс. руб.