В Крыму осудили двух мошенников за хищение квартир на 11 млн рублей

Феодосийский суд приговорил двух мужчин к 2 и 4 годам колонии за мошенничество с недвижимостью стоимостью 11 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, обвиняемые в 2022-2023 годах через фиктивные сделки завладели тремя квартирами в Феодосии и Симферополе общей стоимостью 11 млн руб. После этого злоумышленники продали недвижимость третьим лицам, а вырученные деньги потратили по собственному желанию.

Преступную деятельность мужчин пресекли сотрудники полиции.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы сроком с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одному из осужденных дополнительно назначили штраф в размере 200 тыс. руб.

Алина Зорина