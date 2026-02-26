На Дону на время посевной кампании спрогнозировали благоприятную погоду

В период весенней посевной кампании в Ростовской области температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Об этом сообщает и.о. начальника гидрометцентра Ростова-на-Дону Виктория Антоненко.

Среднемесячная температура воздуха в марте будет находиться около и выше нормы. А вот количество осадков может быть немного ниже нормы. В основном прогнозируются дожди, но в отдельные дни местами может пройти мокрый снег.

По данным госпожи Антоненко, состояние озимых будет хорошим или удовлетворительным. В плохом состоянии может оказаться 1% от посевной площади.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2025 году в регионе из-за неблагоприятных погодных условий пострадало или погибло около 1 млн га посевов. Ущерб на 4 млрд руб от ЧС понесли более 300 агропредприятий.

Наталья Белоштейн