ХК «Сочи» проиграл минскому «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение от минского «Динамо» в матче 58-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:7.

Фото: ХК «Сочи»

Гости не стали откладывать дело в долгий ящик и уже к первому перерыву создали себе хороший задел. В течение двадцатиминутки «динамовцы» забили четыре шайбы в ворота Павла Хомченко. Результативные броски нанесли Вадим Мороз, Даррен Диц, Егор Бориков и Вадим Шипачев. В начале второго отрезка канадец Тай Смит помог минскому клубу забить в пятый раз в этой встрече.

На 36-й минуте Антон Малышев сократил отставание «черноморцев». В третьем периоде «Динамо» еще дважды забило усилиями Алекса Леможа в большинстве и Егора Борикова. После седьмой пропущенной шайбы Павла Хомченко в воротах сменил Илья Самсонов. В оставшееся время нападающий южан Рафаэль Бикмуллин в большинстве поставил точку в матче. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 2:7.

После 57 матчей «леопарды» имеют в активе 40 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 27-го февраля снова сыграют на своем льду против «Динамо» из Минска. Будущий соперник с 80 баллами занимает второе место в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев