Рост штрафов за нарушение тишины в Нижегородской области одобрили в I чтении

Повышение штрафов для должностных и юридических лиц за нарушение закона о тишине в Нижегородской области на заседании заксобрания 26 февраля 2026 года одобрили только в первом чтении. К законопроекту поступили замечания прокуратуры, сообщил председатель комитета по госвласти Владимир Паков.

Сейчас штрафы для должностных лиц составляют от 1 до 4 тыс. руб., для юридических лиц — от 5 до 20 тыс. Законопроектом предлагается изменить их на 5 — 10 тыс. и 10 — 20 тыс. соответственно. За повторное нарушение — от 10 до 20 тыс. и от 20 до 30 тыс. руб.

Кратно увеличить штрафы предложило областное правительство. В январе проект изменений прошел оценку регулирующего воздействия без существенных замечаний.

Разработчики указывали, что для граждан штрафы повысили еще в 2023 году: с 500 руб. — 2 тыс. руб. до 3 — 4 тыс. руб. За повторное нарушение — с 2 — 5 тыс. до 4 — 5 тыс. руб. При этом для должностных и юридических лиц штрафы тогда не пересматривали.

В аннотации правительство ссылалось на то, что в последнее время увеличилось число жалоб на нарушение закона о тишине заведениями общепита, алкомаркетами и строителями.

Однако прокуратура указала, что повышение штрафов должно быть основано на конкретной статистике по числу составленных протоколов, указывающей на рост количества нарушений и недостаточность существующих мер.

По региональному закону нельзя нарушать тишину и покой граждан в будни с 22:00 до 7:00, в выходные и праздники с 23:00 до 10:00, а также ежедневно с 12:30 до 15:00 в «тихий час». Шумные ремонтные работы в многоквартирных домах запрещены с 20:00 до 10:00.

