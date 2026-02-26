Елена Никитина ушла с поста врио главы Фроловского района Волгоградской области

Депутаты Фроловской районной думы приняли отставку врио главы муниципалитета Елены Никитиной. Он решила уйти по собственному желанию, сообщили накануне в администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / glavafmr Фото: t.me / glavafmr

Временно исполняющим обязанности главы района назначен Александр Матушкин. Решение принято единогласно.

Госпожа Никитина получила полномочия после отставки главы Фроловского района Владимира Шкарупелова в декабре 2025 года. Господин Шкарупелов руководил муниципалитетом с декабря 2019 года. После ухода с поста он возглавил облпромторг и ТЭК Волгоградской области.

Нина Шевченко