Елена Никитина ушла с поста врио главы Фроловского района Волгоградской области
Депутаты Фроловской районной думы приняли отставку врио главы муниципалитета Елены Никитиной. Он решила уйти по собственному желанию, сообщили накануне в администрации района.
Фото: t.me / glavafmr
Временно исполняющим обязанности главы района назначен Александр Матушкин. Решение принято единогласно.
Госпожа Никитина получила полномочия после отставки главы Фроловского района Владимира Шкарупелова в декабре 2025 года. Господин Шкарупелов руководил муниципалитетом с декабря 2019 года. После ухода с поста он возглавил облпромторг и ТЭК Волгоградской области.