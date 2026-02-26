Соцвыплату на открытие пиццерии житель Кузбасса потратил на двигатель для машины

В Прокопьевске (Кемеровская область) перед судом предстанет местный житель, который оформил соцвыплату на открытие пиццерии, но деньги потратил на двигатель для автомобиля и другие личные нужды. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как рассказали в региональном главке МВД России, в 2023 году фигурант дела обратился в местную администрацию с просьбой предоставить ему государственную помощь на открытие своего дела. Он подготовил бизнес-план и обязался приобрести оборудование для открытия пиццерии. По решению комиссии ему было выплачено 350 тыс. руб. Отмечается, что обвиняемый — дипломированный повар.

По условиям контракта предприниматель должен был предоставить документы, подтверждающие факт целевого расходования соцвыплаты. Однако о закупках фигурант дела отчитался подложными документами. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Михаил Кичанов