Дача Мухтарова в Кисловодске получила обновленный режим защиты

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия утвердило новый предмет охраны для регионального памятника «Дача Мухтарова, 1893 год» в Кисловодске. Соответствующий приказ подписан 20 февраля.

Памятник расположен в Кисловодске по улице Урицкого, 2 (фактический адрес — улица Урицкого, 4, литер А).

Документ принят в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» и порядком определения предмета охраны памятников, утвержденным Министерством культуры России.

Ведомство поручило отделу по сохранению объектов культурного наследия направить приказ в пресс-службу губернатора для официального опубликования, в Главное управление Минюста по Ставропольскому краю для включения в федеральный реестр и в прокуратуру региона. Отдел государственного учета должен внести сведения в единый государственный реестр объектов культурного наследия России.

Дача нефтепромышленника Муртузы Мухтарова в Кисловодске отличается уникальной архитектурой — сочетанием мавританской готики с элементами модерна. Архитектором здания является Эммануил Ходжаев. Фасад украшают характерные арки, башенки и резьба по камню. В советский период в стенах особняка размещались дом отдыха, госпиталь, а позже корпус санатория. Сегодня исторический особняк функционирует как гостиница.

По информации на 2025 год, в Ставропольском крае зарегистрировано более 4000 объектов культурного наследия.

Тат Гаспарян