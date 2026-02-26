В Татарстане на кадастровые работы в 2026 году выделено 2,7 млн
В бюджете Татарстана на 2026 год на проведение комплексных кадастровых работ регионального значения предусмотрено 2,7 млнруб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики
В Татарстане на кадастровые работы в 2026 году выделено 2,7 млн
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Средства будут использованы для работ по 2 тыс. объектам недвижимости в 8 кадастровых кварталах.
Комплексные кадастровые работы включают установление и уточнение границ земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства с целью исправления реестровых ошибок и точного оформления прав на недвижимость.
Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных».