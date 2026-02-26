В горах под Сочи выпало до 18 см снега

За сутки в горах под Сочи выпало от 8 до 18 см снега, увеличив высоту сугробов на курорте «Роза Хутор» до 337 см. Об этом сообщает пресс-служба курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

На высоте 2320 м (Роза Пик) снежный покров достиг 337 см при температуре -8 градусов. На отметке 1600 м белый покров составил 216 см, увеличившись на 15 см при температуре до -3 градусов.

В Олимпийской деревне на высоте 1100 м максимальная толщина снега достигла 108 см при температуре до -1 градуса. На отметке 940 м снежный покров составляет до 78 см. В южном секторе на высоте 1550 м при температуре -3 градуса толщина снега составила 186 см. Осадки на вершинах продолжаются.

Ранее МЧС России по Краснодарскому краю предупреждало, что в горах Сочи с вечера 25 февраля до утра 26 февраля ожидается сильный снег. Ведомство рекомендует внимательно следить за обстановкой и использовать непромокаемую одежду и обувь.

Алина Зорина