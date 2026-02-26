Двух астраханцев подозревают в нелегальном обороте 410 кг раков

В Астрахани возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированных товаров (п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). В преступлении подозревают двух местных жителей, сообщили в СУ СКР по региону.

В ноябре прошлого года, по версии следствия, фигуранты купили у неустановленных лиц более 410 кг живых раков. Сумма приобретения превысила полмиллиона рублей. Для дальнейшей продажи подозреваемые отвезли немаркированный товар в частный дом в Ленинском районе Астрахани.

Преступление раскрыли следователи СК совместно с УЭБ и ПК регионального УМВД России. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова