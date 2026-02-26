Коммунальщики Знаменска заплатят 3,2 млн руб. за разлив канализации

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове оставил в силе решение первой инстанции о возмещении МП «Теплосети» Знаменска экологического ущерба Росприроднадзору. Вред природе оценили в 3,2 млн руб., следует из судебного решения.

Экологический иск к «Теплосетям» Знаменска на 3,2 млн руб. устоял в апелляции

Фото: Архив «ОМ» Экологический иск к «Теплосетям» Знаменска на 3,2 млн руб. устоял в апелляции

Фото: Архив «ОМ»

Причиной судебного иска стало загрязнение канализационными водами территории возле ГК «Лотос» в Знаменске. Инспекторы зафиксировали разлив площадью 635 кв. м. Пробы почвы, проведенные ЦЛАТИ по Астраханской области, показали превышение анионных поверхностно-активных веществ в 1,38 раза и нефтепродуктов в 4,7 раза. Сети водоотведения в указанных границах разлива содержатся на балансе городского МП «Теплосети».

В начале декабря прошлого года Арбитражный суд Астраханской области постановил выплатить ресурсоснабжающей организации 2,4 млн руб. Нижне-Волжскому МУ Росприроднадзора за вред, причиненный почве. Кроме того, «Теплосети» обязали выплатить госпошлину в 97 тыс. руб. в доход федерального бюджета. Поданную в январе апелляцию ответчика арбитражный суд оставил без удовлетворения 24 февраля 2026 года.

Марина Окорокова