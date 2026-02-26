Членов ОПГ, распространявших вещества, арестовали в Новороссийске

Группировка из шести девушек и одного сообщника распространяла сильнодействующие вещества на территории Новороссийска. В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полиция установила, что в течение полугода шесть девушек возрастом от 20 до 26 лет сбывали сильнодействующее вещество путем тайников-закладок. Сведения о местах хранения оптовых партий девушкам передавал 32-летний сообщник.

По данным правоохранительных органов, преступная группа причастна к 26 фактам распространения запрещенных веществ. Одну из участниц также уличили в хранении наркотических средств для личного употребления. В ходе обысков у членов группировки изъяли более 3 кг веществ и материалы для упаковки тайниковых закладок.

В настоящее время всех фигурантов дела заключили под стражу. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

София Моисеенко