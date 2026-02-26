В Ессентуках СК расследует гибель младенца в больнице

Глава Следственного комитета России потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи новорожденному в Ессентуках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из обращения следует, что в марте 2024 года в одной из больниц города родился мальчик, состояние здоровья которого спустя неделю ухудшилось. Ребенка доставили в больницу Ставрополя, где спустя несколько дней он скончался. По словам заявительницы, летальный исход мог быть вызван инфекцией в родильном доме. Отмечается, что обращение в органы результатов не принесли, обстоятельства случившегося не установили, а судебно-медицинскую экспертизу не завершили.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СК.

Константин Соловьев