На Ставрополье в 2026 году капитально отремонтируют 211 крыш многоквартирных домов

В Ставропольском крае запланирован капитальный ремонт кровель в 211 многоквартирных домах на 2026 год, сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МинЖКХ Ставропольского края Фото: МинЖКХ Ставропольского края

Работы стартуют только весной и летом, чтобы подрядчики успели завершить их до осенних дождей и избежать протечек, как в прошлом году. Региональный фонд капремонта уже заключил контракты на 51 крышу, а по 45 объектам завершил аукционы и подводит итоги.

Министр ЖКХ края Александр Рябикин подчеркнул, что капремонт крыш остается приоритетом программы. Подрядчики демонтируют старое покрытие, заменят стропила, уложат новую кровлю с качественной паро- и гидроизоляцией, плюс модернизируют вентиляцию и водостоки. В 2025 году в крае обновили 217 таких крыш, а всего с 2014-го по 2025-й отремонтировали 3489 многоквартирных домов. В этом году фонд нацелился на 432 дома, плюс 22 объекта на специальных счетах жильцов.

Губернатор Владимир Владимиров дал поручения ускорить конкурсы и контракты, чтобы бригады начали сразу с теплой погоды. На еженедельных совещаниях в правительстве он требует детальные графики от главы фонда Павла Корниенко. Уже объявили аукционы на 33 крыши в Георгиевском, Кировском, Советском, Ипатовском и Петровском округах; контракты подпишут до 1 апреля. В Георгиевском округе недавно выбрали подрядчика на 11 домов с ремонтом 11 крыш и инженерных систем за 89 млн руб.

Контекст усилий в этом направлении связан с инцидентами 2025 года, когда свежие крыши протекли осенью и залили квартиры жильцов. Губернатор тогда потребовал реестр проблемных домов, компенсации пострадавшим и сдвинул сроки: контракты — до 1 июня, работы — до сентября. Фонд и минЖКХ теперь еженедельно отчитываются о прогрессе, а главы муниципалитетов проверяют реестр. В 2025-м отремонтировали 400 домов на 3,7 млрд руб., включая 570 элементов вроде фасадов и лифтов — объем вырос втрое.

Программа финансируется из краевого бюджета; все многоквартирные дома края уже включили в план капремонта с упором на инженерные сети.

Станислав Маслаков