Директором Свердловской филармонии назначен Рустем Хасанов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил директором Свердловской государственной академической филармонии Рустема Хасанова. К исполнению обязанностей он приступит с 28 февраля, сообщили в департаменте информационной политики региона.

На должности главы филармонии он сменит Александра Колотурского, который руководит филармонией с 1989 года и в этом году отметит свой 80-летний юбилей.

Рустем Хасанов закончил Казанскую консерваторию. В течение девяти лет был художественным руководителем Пермской областной филармонии, а в 2002 году возглавил ее. С 2005 года господин Хасанов занимает пост первого замдиректора Свердловской филармонии по творческой деятельности. За годы работы он организовал несколько культурных проектов федерального и международного уровня. Среди них — Симфонический форум России, фестивали «Евразия» и «Безумные дни в Екатеринбурге», Летняя международная молодежная оркестровая академия.

Также Рустем Хасанов является заслуженным работником культуры РФ и лауреатом премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства».

Ирина Пичурина