В Югре за год на четверть снизилось социальное сиротство

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) на четверть снизился уровень социального сиротства в 2025 году. Об этом во время своего доклада в окружной думе сообщила детский омбудсмен региона Людмила Низамова.

Сейчас под опекой по заявлению родителей находятся 113 детей, в том числе 32 ребенка из семей участников СВО. Ежегодно в среднем 15 родителей добровольно прекращают свои права. Текущий уровень социального сиротства госпожа Низамова назвала «минимально возможным».

Людмила Низамова добавила, что в регионе сейчас 16,7 тыс. детей из семей участников СВО — это не только их собственные дети, но и пасынки, братья или сестры. 167 из них признаны находящимимся в социально опасном положении, 189 переданы под опеку в другие семьи.

По словам госпожи Низамовой, необходимо менять подходы к тому, как выявляют неблагополучную обстановку. Сейчас в зоне риска часто находятся дети из благополучных семей, одной из серьезных проблем стало самоповреждение детей.

В школах треть обращения связана с конфликтами между участниками образовательного процесса. «Все наши дети — они тревожные, и эта тревожность возникает из цифровой среды. Что не формирует цифровая среда — это ощущение принадлежности к своей семье»,— сказала госпожа Низамова. По ее словам, кризисных ситуаций и самоповреждений детей помогает избежать эмоциональная близость ребенка с окружением.

Людмила Низамова была переназначена на должность уполномоченного по правам ребенка в ХМАО — Югре. На посту она находится с 2021 года.

Анна Капустина