Губернатор Астраханской области получил право предлагать кандидатов на пост мэра

В Астрахани изменился порядок выбора главы города. Теперь мэра будут выбирать не по конкурсу, куда мог подать заявку любой желающий, подходящий под определенные критерии, а из списка кандидатур, предложенных губернатором. Соответствующий законопроект был внесен главой региона на рассмотрение облдумы, и депутаты приняли его сегодня единогласно. Документ размещен на официальном сайте парламента.

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Астраханский губернатор теперь сможет влиять на выбора мэра

Согласно региональному закону «Об отдельных вопросах правового регулирования организации местного самоуправления», главу МО «Городской округ город Астрахань» теперь будет избирать городская дума из числа кандидатов, представленных губернатором Астраханской области. Глав муниципальных районов, городских и сельских поселений продолжат выбирать на конкурсной основе.

Предложить кандидатуру на пост мэра главе региона может администрация губернатора, ассоциация развития местного самоуправления, совет муниципальных образований региона, Общественная палата Астраханской области и некоторые политические партии. После рассмотрения заявок губернатор в течение 15 дней представит гордуме не менее двух отобранных кандидатов.

Кроме того, глава региона теперь имеет право снять с должности главу города, если его не устроит исполнением последним своих обязанностей.

Марина Окорокова