Челябинка предстанет перед судом по обвинению в хищении 80 млн рублей у банка

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело 28-летней местной жительницы, обвиняемой в 19 преступных эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). По версии следствия, в 2023-2024 годах она похитила около 80 млн руб. у крупной кредитной организации, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Следствие установило, что горожанка действовала в составе организованной преступной группой. Соучастники заявили в банк ложные сведения о желании построить жилые дома на земельных участках в Челябинске и Копейске. В результате они заключили 19 договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии под залог будущих зданий. Но сообщники не планировали выплачивать ежемесячные платежи и строить дома, сообщает ГУ МВД.

Имущество челябинки стоимостью 3,6 млн руб. арестовано. Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и возместила 2 млн руб. ущерба. После задержания она находилась под стражей.

Расследование уголовного дела в отношении 18 соучастников продолжается.

Ольга Воробьева