На Ставрополье в семи муниципалитетах отключили воду из-за утечки

В Ставропольском крае из-за утечки на подающем водоводе Прикумского участка произошла аварийное отключения водоснабжения. Об этом сообщил глава Минераловодского округа Максим Гаранжа в своем Telegram-канале.

Подачу воды ограничили в поселке Мирный, селах Долина, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка, Прикумское, Успеновка. Кроме того, водоснабжение отключено в больнице села Прикумское, детского сада и школы Орбельяновка и детсада Дунаевка.

Ремонт планируют завершить к 15:00.

Константин Соловьев