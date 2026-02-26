На Ставрополье в семи муниципалитетах отключили воду из-за утечки
В Ставропольском крае из-за утечки на подающем водоводе Прикумского участка произошла аварийное отключения водоснабжения. Об этом сообщил глава Минераловодского округа Максим Гаранжа в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Подачу воды ограничили в поселке Мирный, селах Долина, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка, Прикумское, Успеновка. Кроме того, водоснабжение отключено в больнице села Прикумское, детского сада и школы Орбельяновка и детсада Дунаевка.
Ремонт планируют завершить к 15:00.