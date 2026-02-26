Новый маслозавод под Таганрогом начал экспорт продукции

Новый маслоэкстракционный завод (МЭЗ) «Троицкий», запушенный в конце 2025 года в селе Троицком Неклиновского района, начал отгрузки шрота за рубеж, отправки ожидают первые партии подсолнечного масла. Об этом сообщило издание «Город N» со ссылкой на данные совладельца таганрогской ГК «Агропрайм» Алексея Сидюкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В 2026 году завод планирует отправить на экспорт 120 тыс. т подсолнечного масла и 130 тыс. т гранулированного подсолнечного шрота.

Завод способен перерабатывать до 1 тыс. т сырья ежедневно. С четвертого квартала 2025 года предприятие функционирует в режиме пусконаладочных работ и уже достигло уровня загрузки в 80% от своих возможностей. Ожидается, что в ближайшие два месяца завод выйдет на полную производственную мощность.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», мощность завода составит около 330 тыс. т семян в год. На предприятии созданы более 150 рабочих мест.

Проект потребовал более 4,4 млрд руб. инвестиций.

Наталья Белоштейн