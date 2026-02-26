Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На жителя Дивеева завели уголовное дело за оскорбления и спаивание детей

В Нижегородской области по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении жителя Дивеева за ненадлежащее обращение с шестью детьми (ст. 156 УК РФ, «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что нижегородец регулярно оскорблял детей нецензурной бранью и заставлял их употреблять спиртное. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он возил детей на автомобиле, а по вечерам и ночью провоцировал конфликты, мешая детям спать или выполнять домашние задания.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у прокуратуры.