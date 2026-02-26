Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставрополе налогового инспектора обвинили в разглашении сведений

Перед судом в Ставрополе предстанет 32-летний государственный налоговый инспектор, обвиняемый в разглашении сведений и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что обвиняемый использовал свои служебные полномочия для получения конфиденциальных данных — он сфотографировал данные из базы и через мессенджер отправил их своей знакомой.

Расследование уголовного дела завершено.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все