В Ставрополе налогового инспектора обвинили в разглашении сведений

Перед судом в Ставрополе предстанет 32-летний государственный налоговый инспектор, обвиняемый в разглашении сведений и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Следствием установлено, что обвиняемый использовал свои служебные полномочия для получения конфиденциальных данных — он сфотографировал данные из базы и через мессенджер отправил их своей знакомой.

Расследование уголовного дела завершено.

Наталья Белоштейн