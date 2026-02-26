В Новороссийске 1,5 тысячи человек остались без воды

Из-за неотложных работ в Южном районе Новороссийска 1,5 тыс. человек остались без водоснабжения. Об отключении сообщили в МУП «Водоканал».

Подачу холодного водоснабжения приостановили с 10:00 в связи с заменой запорной арматуры по пр. Ленина, 49 в часть зоны №27. Вода не подается по следующим адресам:

ул. Героев Десантников, 7, 9, 11, 13, 29

пр. Ленина, 47А, 65, 69, 69Б, 71, 73, 71Г

пр. Дзержинского, 162, 164

По предварительной информации «Водоканала», работы будут проводиться до 17:00. На период отключения ресурсоснабжающая организация будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко