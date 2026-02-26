В посылке из Таиланда новосибирские таможенники обнаружили партию гашиша

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Сибирской оперативной таможни обнаружили в почтовом отправлении, следовавшем из Таиланда в Новосибирск, 3 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере), сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Контрабанда была выявлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Наркотик был расфасован в капсулы от кофе и БАДов, отметили в ведомстве.

Контрабандисту грозит лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», сотрудники таможенного поста в новосибирском аэропорту Толмачево обнаружили у авиапассажира из Узбекистана 19 кг незадекларированной паприки.

Михаил Кичанов