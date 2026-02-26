Количество преступлений в Краснодаре снизилось на 13% в 2025 году

В Краснодаре по итогам 2025 года зафиксировано снижение числа преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году было зарегистрировано более 16,2 тыс. преступлений. Это на 2,4 тыс. меньше, чем в 2024 году.

Как сообщил на 88-м очередном заседании гордумы Краснодара временно исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по Краснодару полковник полиции Вячеслав Котов, в краевой столице снизилось число грабежей, краж из квартир, краж с банковского счета, краж сотовых телефонов, мошенничества, в том числе в сфере компьютерных технологий.

Кроме того, за прошедший год количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, снизилось на 514 случаев и достигло 1,9 тыс. По словам Вячеслава Котова, важную роль в этом сыграл аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». С его помощью сотрудники полиции раскрыли 527 правонарушений и пресекли 2,4 тыс. административных преступлений. По итогам 2025 года в городе установили дополнительно 192 камеры.

Алина Зорина