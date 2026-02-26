Нижегородского детского омбудсмена Маргариту Ушакову назначили на третий срок

Депутаты заксобрания Нижегородской области тайным голосованием 26 февраля 2026 года одобрили назначение Маргариты Ушаковой на третий срок в должности уполномоченного по правам ребенка в регионе. Ее кандидатуру, предложенную губернатором Глебом Никитиным, одобрили все 45 присутствующих депутатов.

Сегодня она вновь принесла присягу и пообещала приложить все усилия для эффективной и конструктивной работы. Ранее переназначение также согласовала уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова. Госпожа Ушакова занимает должность нижегородского детского омбудсмена с ноября 2015 года.

Галина Шамберина