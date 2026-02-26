Ставрополье вошло в топ-8 регионов с минимальным употреблением алкоголя

В 2025 году на каждого жителя Ставропольского края пришлось по 6,4 л крепкого алкоголя. По этому показателю край вошел в топ-8 регионов России, где в розницу в 2025 году покупали меньше всего крепких спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Finexpertiza со ссылкой на собственное исследование.

Первое место в рейтинге заняла Чечня, в республике на одного жителя пришлось всего 0,01 л крепкого алкоголя. В Ингушетии на человека продано 0,7 л, а в Дагестане — 2,2 л. Кабардино-Балкария оказалась на четвертом месте с показателем 2,6 л на жителя. В Северной Осетии куплено по 3 л на человека, а замыкает пятерку лидеров Карачаево-Черкесия с объемом 3,4 л на жителя.

Расчеты были выполнены на одного человека в возрасте от 18 лет и старше. Отмечается, что 2025 году потребление крепкого алкоголя снизилось в целом по России.

Наталья Белоштейн