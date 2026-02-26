Глава «Биннофарм Групп» — о трансформации фармрынка: «Экстенсивный рост исчерпал себя, делаем ставку на инновации и экспорт»

Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов выступил на отраслевом форуме «ФАРМЛИГА — Встреча лидеров», который прошел в Москве. Мероприятие традиционно собирает владельцев и руководителей фармацевтических компаний, дистрибьюторов и аптечных сетей, а также представителей регулирующих органов, формируя повестку развития отрасли на год вперед. В рамках эксклюзивной сессии «Мнения первых» Рустем Муратов представил видение трансформации российского фармрынка в мировом контексте.

Ключевым драйвером развития бизнеса спикер назвал усложнение продуктовой линейки. Инновации, новые комбинации и формирование сильных брендов становятся важными инструментами защиты от ценового давления. Так, «Биннофарм Групп» уже развивает это направление в партнерстве с ведущими научными институтами страны. В 2025 году компания начала стратегическое сотрудничество с НИИКЭЛ — филиалом ИЦиГ СО РАН (Новосибирск) по созданию оригинального препарата для гастроэнтерологии, а также совместный проект с СПХФУ (Санкт-Петербург) по разработке инновационного средства для лечения неалкогольной жировой болезни печени.

Отдельное внимание в выступлении было уделено экспортному потенциалу. Как отметил генеральный директор, российские технологии и качество производства сегодня востребованы на рынках Юго-Восточной Азии — во Вьетнаме, Индонезии, на Филиппинах. Местные игроки проявляют интерес к сотрудничеству, рассматривая альтернативы европейским и китайским поставкам, и «Биннофарм Групп» намерена усиливать свое присутствие в этих странах.

«Модель экстенсивного роста, ориентированная исключительно на наращивание объемов производства, постепенно исчерпывает свой потенциал. Нам предстоит искать новые подходы — более сложные продукты, новые рынки, нестандартные решения», — подчеркнул Рустем Муратов.

ООО «Биннофарм групп»