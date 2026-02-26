Канатную дорогу Нижний Новгород — Бор остановят на девять дней

Движение канатной дороги, соединяющей города Нижний Новгород и Бор, будет остановлено на девять дней — с 14 по 22 марта. Об этом сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

За время остановки на канатной дороге планируют заменить подшипниковый узел возвратного шкива на станции «Нижегородская».

Действие обычных проездных билетов продлят на девять календарных дней. Льготные проездные продолжат действовать без ограничений, их продление не потребуется.

На время остановки канатной дороги пассажирам предложили пользоваться альтернативными видами транспорта: пригородными автобусами и электричками.

Андрей Репин