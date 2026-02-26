На Ставрополье в 2025 году сельхозпроизводство выросло на 12%

Ставропольский край завершил 2025 год с ростом валового производства сельхозпродукции на 11,9% — до 340,2 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Аграрии собрали рекордные 10,6 млн т зерновых и зернобобовых культур, что подтверждает губернатор Владимир Владимиров в своем обращении. Минсельхоз края подчеркивает: урожайность пшеницы выросла на 28% благодаря инновационным агротехнологиям, современным сортам и благоприятной погоде с обильными осадками весной и умеренной температурой летом.

Сельхозпроизводители увеличили сборы свеклы, подсолнечника, овощей и картофеля. Объем овощей открытого грунта достиг 68 тыс. т (+4% к 2024 году), картофеля выкопали 170 тыс. т (+11%). Производство молока выросло на 5%, что вписывается в прогнозы властей о подъеме животноводства на 9% к 2025 году за счет шести инвестиционных проектов в молочном скотоводстве.

Государство активно поддержало отрасль: в 2025 году аграрии получили 6,8 млрд руб., их распределили между 1,1 тыс. производителей. Эти средства пошли на субсидии, гранты и компенсации. В 2026 году все ключевые меры продлят, а на льготное кредитование федеральный бюджет выделит региону 1,1 млрд руб. Такой механизм уже помогает аграриям обновлять технику и расширять посевы.

Опережающие темпы прослеживались весь предыдущий год. Предварительные данные за январь–ноябрь 2025 года показывали 328,4 млрд руб. производства — на 70,6% от всей краевой продукции пришлось на АПК. За семь месяцев года товаропроизводители выпустили продукции на 182,6 млрд руб. (+15% к 2024 году), урожайность зерновых достигла 46,6 ц/га (+29%), масличных — 16,7 ц/га (+12,8%). Тепличные хозяйства собрали 77 тыс. т овощей (+12,6%).

Пищевая промышленность тоже показала динамику: за девять месяцев предприятия отгрузили товаров на 146 млрд руб. (+13%), за семь месяцев — на 110 млрд руб. (+12%). Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» и краевые программы стимулируют рост, создавая рабочие места и повышая экспортный потенциал. Край удерживает лидерство среди зернопроизводящих регионов РФ. Рекордный урожай усиливает продовольственную безопасность страны и открывает новые экспортные возможности. Аграрии готовятся к страде 2026 года с сохранением господдержки и льготных кредитов, что обещает дальнейший подъем.

Станислав Маслаков