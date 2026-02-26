В Златоусте задержали замглавы управления ЖКХ по подозрению в мошенничестве

Силовики задержали заместителя руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Златоуста и директора ООО «ЗДРСУ». Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

По данным источника «Ъ-Южный Урал», задержан замначальника управления Владимир Нуждин.

По версии следствия, в 2024 году сотрудник мэрии и руководитель компании подписали акты о приемке выполненных работ по ремонту объездной дороги поселка Балашиха и справку об их стоимости. При этом в документах содержалась ложная информация о демонтаже 3,5 км металлического ограждения. В результате ООО «ЗДРСУ», выполнявшее ремонт, получило 154 млн руб., из которых 1,4 млн руб. — за невыполненные работы.

Преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области. Следователи уже провели обыски по местам жительства и работы подозреваемых. В ближайшее время планируется предъявить им обвинение и избрать меру пресечения.

Ольга Воробьева