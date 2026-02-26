Людмила Низамова переназначена детским омбудсменом ХМАО

Людмилу Низамову переназначили на новый срок в должности уполномоченного по правам детей в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре). Такое решение утвердили депутаты думы региона.

Фото: сайт уполномоченного по правам ребенка в ХМАО

«Я желаю вам успехов. Мы готовы вместе с вами обсуждать и достигать результатов, потому что мы должны защитить наших детей»,— сказала депутат думы Лариса Белоцерковцева.

Кандидатура была представлена главой региона Русланом Кухаруком. Людмила Низамова находится в должности детского омбудсмена ХМАО с 2021 года. До вступления в должность занимала пост заместителя директора регионального департамента социального развития, а с сентября 2011 года работала там заместителем директора — начальником управления социальной поддержки и помощи.

Анна Капустина