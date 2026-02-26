Для отсыпки участка пляжа в Анапе требуется до 45 тысяч кубометров песка

В Витязево на протяженности километра береговой линии проведут эксперимент по засыпке дополнительного слоя песка, для этого потребуется не менее 40 тыс. куб. м грунта, сообщил Роман Семихатский, директор ООО СК «Жемчужина». Его слова цитирует оперативный штаб Краснодарского края.

В Анапском районе перешли к следующему этапу благоустройства пляжей после мазутной ЧС, произошедшей в декабре 2024 года. Решение о засыпке дополнительного слоя песка приняли в связи с тем, что уровень пляжа существенно изменился в процессе очистки от загрязненного грунта. Основной целью, по словам Романа Семихатского, является восстановление уровня путем завоза чистого песка.

Участок на пляже в Витязево выбрали в качестве экспериментального. На отрезке береговой линии опробуют утвержденную технологию восстановления, чтобы впоследствии оценить результат. Роман Семихатский подчеркнул, что песок на пляж завозится из карьера по согласованию с Росприроднадзором.

«Песок соответствует санитарным нормам и по составу максимально схож с тем, который находится на наших пляжах»,— сообщил руководитель ООО СК «Жемчужина».

Объем песка 40-45 тыс. куб. м планируют завести на пляж в Витязево в течение двух-трех недель. За этот период на участке береговой линии должны отсыпать не менее 50 см нового слоя грунта.

София Моисеенко