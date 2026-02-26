В Ростовской области продают комбикормовый завод за 50 млн рублей

В станице Милютинской Ростовской области на продажу выставлен комбикормовый завод, площадью более 21 тыс. кв. м. за 50 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте бесплатных объявлений.

По данным продавца, более 9,5 тыс. кв. м. общей площади заняты зданиями и сооружениями: здание завода, склад химикатов, склад хранения комбикормов и административный корпус.

На складах предприятия предусмотрено место для хранения 270 т зерна и 250 т подсолнечника. Отмечается, что предприятие имеет новые патенты и лицензии, аттестовано в Ростехнадзоре.

Наталья Белоштейн