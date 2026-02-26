В Ростовской области продают комбикормовый завод за 50 млн рублей
В станице Милютинской Ростовской области на продажу выставлен комбикормовый завод, площадью более 21 тыс. кв. м. за 50 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте бесплатных объявлений.
Фото: Авито.ру
По данным продавца, более 9,5 тыс. кв. м. общей площади заняты зданиями и сооружениями: здание завода, склад химикатов, склад хранения комбикормов и административный корпус.
На складах предприятия предусмотрено место для хранения 270 т зерна и 250 т подсолнечника. Отмечается, что предприятие имеет новые патенты и лицензии, аттестовано в Ростехнадзоре.