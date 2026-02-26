В Сочи количество иностранцев за год снизилось почти на четверть

По итогам 2025 года в Сочи отмечается снижение численности иностранных граждан, состоящих на миграционном учете по месту пребывания. На конец года этот показатель составил 14,3 тыс. человек против 18,8 тыс. годом ранее. Сокращение достигло 4,5 тыс. человек, или почти 24%. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным на 1 января 2026 года, в Сочи постоянно и временно проживают 4 тыс. иностранцев. Год назад их численность достигала 4,5 тыс. человек. Снижение составило 423 человека — около 9,4%.

Количество выявленных нарушений миграционного законодательства, напротив, увеличилось. В 2025 году было выявлено 6,6 тыс. административных нарушений против 4,4 тыс. в 2024 году. Рост составил 2,3 тыс. случаев, или около 52,6%.

За отчетный период в Сочи вынесено 712 решений об административном выдворении иностранцев за пределы РФ. Из них 112 решений — в форме принудительного выезда, около 600 — в форме самостоятельного контролируемого выезда. Фактически страну покинули 892 иностранных гражданина.

Кроме того, в 2025 году было составлено 217 протоколов в отношении хозяйствующих субъектов, что на 32% больше, чем годом ранее. Также составили 124 материала в отношении должностных лиц, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года.

Около 9,5 млн иностранцев, находящихся на территории РФ, сдали свои биометрические данные. Из них 3,9 млн подтвердили свою личность через единую биометрическую систему при подписании различных договоров.

Алина Зорина