«ЭСТМ» стала подрядчиком капремонта 15 домов в Георгиевске за 89 млн рублей

Ставропольский фонд капитального ремонта заключил контракт с компанией «ЭСТМ» на капитальный ремонт 15 многоквартирных домов в Георгиевске, сообщает пресс-служба фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Сумма сделки составила 89 млн руб., подрядчик определился по итогам электронного аукциона на площадке госзакупок. Работы охватят 11 крыш, три внутридомовые системы электроснабжения и одну систему водоотведения, фонд запланировал их на 2026 год с гарантией минимум пять лет.

Большинство зданий возвели в 1970-х годах по типовым проектам массовой застройки, они исчерпали расчетный ресурс в 25–30 лет, но эксплуатировались почти вдвое дольше без комплексного обновления. Деградация гидроизоляции кровель пропускает влагу в перекрытия и ускоряет коррозию конструкций, перегрузка устаревшей проводки провоцирует перегрев кабелей, а коррозия чугунных стояков и нарушение уклонов канализации приводят к хроническим засорам. Гендиректор фонда Павел Корниенко, назначенный в декабре 2024 года, подчеркивает: такие ремонты продлевают жизненный цикл дома как системы и восстанавливают базовые характеристики, снижая риски отказов для сотен семей.

«ЭСТМ» уже выполняла аналогичные проекты: реконструкцию кровель, систем водоснабжения, канализации и электроснабжения в дошкольных учреждениях и административных корпусах МЧС, что подтверждает ее опыт в инженерных сетях. Аукцион учел не только цену, но и репутацию исполнителя — для выработанного фонда критичны дисциплина, графики и строительный контроль, иначе экономия обернется дополнительными расходами на аварии. В Георгиевском округе недавно выбрали подрядчика «Высокий уровень» для ремонта 11 домов за 84,5 млн руб. (девять крыш и две системы электроснабжения), а после града в ноябре 2025 года обновили пять крыш за 13 млн руб.

Региональная программа капитального ремонта на Ставрополье активно развивается под контролем минЖКХ: в Ипатово заключили 50-миллионный контракт на девять кровель, в Георгиевске завершили ремонт двух пятиэтажек по ул. Пятигорской, 8 (1974 года постройки) и Мира, 12 к. 4 с заменой стропил и покрытия. Капремонт дороже в моменте, но окупается за счет предотвращения накопительного износа и роста затрат на экстренные меры, власти ожидают снижения аварий в округе к концу 2026 года.

Станислав Маслаков