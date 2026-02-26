S7 Airlines увеличила пассажиропоток в аэропорту Новосибирска на 7%

По итогам 2025 года авиакомпания S7 Airlines перевезла через аэропорт Толмачево 7 млн пассажиров, что на 7% выше уровня 2024 года. Это позволило не только обновить рекордные показатели, но и укрепить позиции Толмачево как крупнейшего авиационного хаба за Уралом, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Из трех основных хабов авиакомпании (Новосибирск, Москва, Иркутск) — Толмачево стал лидером по пассажиропотоку в прошлом году. Через московский хаб в Домодедово перелеты совершили 4,9 млн человек, а через Иркутск — 1,9 млн пассажиров.

География полетов S7 из Новосибирска в зимнем сезоне, который действует с 26 октября 2025 года по 28 марта 2026 года, включает 74 направления. Была расширена международная полетная программа, в том числе в Дубай, Таиланд и Китай. Открыто новое направление из Новосибирска в Андижан и Бухару (Узбекистан), а также Шымкент (Казахстан). Также увеличилась частота полетов по внутренним маршрутам - из Новосибирска в Иркутск, Казань, Уфу и Нерюнгри.

В связи с расширением географии полетов авиакомпания в 2025 году увеличила численность персонала на 800 человек - до 4,2 тыс. сотрудников.

