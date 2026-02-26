В Челябинске управляющая «Додо Пиццы» уволилась после истории с бездомной собакой

Управляющая одного из заведений «Додо Пиццы» в Челябинске покидает компанию после скандала с увольнением курьера из-за помощи бездомной собаке. Причиной стали многочисленные угрозы и давление со стороны общественности. Об этом заявил лидер «Додо Пиццы» в России и Центральной Азии Гоша Зосидзе.

«Управляющая Юлия приняла решение покинуть компанию. Она тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся. Мы понимаем ее решение — она испытывала давление и получала угрозы, поэтому сейчас ей нужны время и тишина. Несмотря ни на что, мы поддержим ее в этот непростой период»,— прокомментировал Гоша Зосидзе.

По словам руководителя «Додо Пиццы», после произошедшего скандала они планируют изменить подходы во взаимодействии управляющих с командой, развивать pet-friendly среду в пиццериях и поддерживать локальные приюты для животных. Сейчас организация начинает системную помощь приюту «Того», где приютили ту самую собаку Додобоню. Курьеру Михаилу также предложили совместную работу над волонтерскими проектами.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе в челябинских СМИ появилась информация об увольнении курьера «Додо Пиццы» после того, как он накрыл бездомную собаку пледом в мороз. Она жила возле пиццерии, и сотрудники заведения ухаживали за животным, однако руководство им это запретило. В результате управляющая расторгла договор с курьером.

Ольга Воробьева