Больше десяти домов Новороссийска остались без отопления

В Приморском районе Новороссийска 14 многоквартирных домов остались без теплоснабжения утром 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АТЭК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение отопления произошло из-за выявленного дефекта трубопровода по улице Индустриальная, 1к5. В настоящее время на участке проводятся аварийно-восстановительные работы. Без теплоснабжения находятся следующие адреса:

ул. Индустриальная, 1к1, 1к2, 1к3, 1к4, 1к5, 1к6, 1к7

ул. Индустриальная, 5А, 7

ул. Видова, 117

Анапское шоссе, 56к16, 56к17, 56к18, 56к19

Отопление также выключили в детских садах №44 и №47.

Ориентировочный срок завершения работ назначили на 13:30, после чего будет производиться поэтапный запуск тепловой сети.

София Моисеенко