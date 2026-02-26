Суд ужесточил приговор виновнику взрыва АЗС в Махачкале

Верховный суд Дагестана 24 февраля 2026 года ужесточил приговор 36-летнему предпринимателю Эльдару Насрулаеву, виновному в нарушении правил хранения химикатов, приведшем к мощному взрыву аммиачной селитры в пригороде Махачкалы 14 августа 2023 года, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Суд увеличил срок с пяти до восьми с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, удовлетворив апелляцию прокуратуры, которая сочла первоначальное наказание мягким. Насрулаев также лишился права торговать химикатами и удобрениями на три года.

Трагедия развернулась вечером 14 августа 2023 года на выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет, недалеко от АЗС «Нафта 24». Насрулаев арендовал склады по соседству с заправкой и хранил там партию аммиачной селитры, кокосовые маты для гидропоники и перекись водорода — вещества, которые он планировал продавать фермерам как удобрения и субстраты. Нарушения правил хранения спровоцировали взрыв и пожар, огонь охватил площадь свыше 600 кв. м, перекинулся на автосервис, АЗС и цистерны с топливом.

Взрывная волна и горящее топливо накрыли толпу зевак, собравшихся посмотреть на начальный пожар в автосервисе — это резко увеличило число жертв. Погибли 33 человека, включая детей, более 100 получили ранения разной тяжести, 65 из них, в том числе 11 несовершеннолетних, госпитализировали. Ущерб составил свыше 370 млн руб.: уничтожили или повредили более 80 автомобилей, не менее 40 зданий, включая техстанцию, столовую и энергообъекты, из-за чего часть районов осталась без света. Спасатели задействовали 260 человек и 80 единиц техники, власти объявили траур.

Кумторкалинский районный суд в ноябре 2025 года признал Насрулаева виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с тяжкими последствиями, включая смерть по неосторожности. Первоначальный приговор — пять лет колонии общего режима — прокуратура обжаловала, подчеркнув общественную опасность, масштаб ущерба и число потерпевших. Верховный суд согласился: апелляционная коллегия учла тяжесть последствий и назначила более строгое наказание.

Станислав Маслаков