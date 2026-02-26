Уволился начальник земельного департамента новосибирской мэрии

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Алексей Колович вышел на пенсию. О его отставке сообщил пресс-центр городской администрации.

Господин Колович занимал пост руководителя департамента с августа 2024 года. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее (в 2018—2021 годах) он руководил Сибирским территориальным управлением Министерства науки и высшего образования РФ. Затем управление было ликвидировано в ходе реорганизации, а Алексей Колович стал помощником председателя Сибирского отделения РАН по вопросам взаимодействия с этим министерством. В 2022 году его назначили советником ректората Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин).

И. о. начальника департамента земельных и имущественных отношений с 27 февраля назначен его заместитель Равиль Исрафилов.

Валерий Лавский