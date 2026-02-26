В Северной Осетии запрещен проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге
Движение по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии временно закрыто для большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ
«С 08:00 26 февраля 2026 года в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из РФ»,— отметили в пресс-службе.
Запрет введен на основании распоряжения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности правительства Республики Северная Осетия-Алания.